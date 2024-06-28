Армения намерена урегулировать отношения с Турцией и открыть границы

В Ереване задумались об открытии границ, закрытых более 30 лет.По словам Арарата Мирзояна, занимающего пост министра иностранных дел Армении, вопрос об установлении дипломатических отношений с Анкарой и открытия общей границы назрел, и Ереван намерен решать его как можно скорее.