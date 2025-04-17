Химкинский эксперимент: в каком состоянии подмосковный клуб поедет в Питер

Главным событием недели в чемпионате России по футболу стал коллапс в «Химках». И без того испытывающий финансовые проблемы клуб после отставки главного тренера Франка Артиги столкнулся с бойкотом игроков основного состава, отказывающихся тренироваться до выплат им задолженностей по зарплатам.