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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Open Semana Santa. Мурзин лидирует перед заключительным туром, Ветохин и Иванчук уступают по полбалла

21 апреля пройдет девятый (заключительный) тур. Open Semana Santa Сан-Висенте-дель-Распеч, Испания Положение после 8 туров из 9 1.

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