Суд восстановил адвокатский статус Коврижкина по делу Голунова

Хамовнический районный суд Москвы восстановил статус адвоката Алексея Коврижкина, который защищал бывшего сотрудника МВД Игоря Ляховца — фигуранта уголовного дела о незаконном задержании журналиста Ивана Голунова.
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