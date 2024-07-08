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Суд восстановил адвокатский статус Коврижкина по делу Голунова

Суд восстановил адвокатский статус Коврижкина по делу Голунова

Хамовнический районный суд Москвы восстановил статус адвоката Алексея Коврижкина, который защищал бывшего сотрудника МВД Игоря Ляховца — фигуранта уголовного дела о незаконном задержании журналиста Ивана Голунова.

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