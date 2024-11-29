Появятся ли на Украине британские миротворцы: подробный обзор новой инициативы Джонсона

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что любое возможное прекращение огня на Украине должно подразумевать размещение европейской миротворческой миссии, включая британский контингент.
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