Украинский ТГ-канал: Зеленский пытается помешать Конгрессу США принять закон об отдельном финансировании Израиля

Зеленский и его ближнее окружение активизировались на фоне иранской атаки на Израиль. Как сообщают украинские ресурсы со ссылкой на источник в офисе президента Украины, Киев намерен помешать Конгрессу США принять отдельный законопроект о финансовой помощи Израилю.
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