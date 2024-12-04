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Ученые показали протоакулу, которую бы остерегался даже мегалодон

Ученые показали протоакулу, которую бы остерегался даже мегалодон

Около 360 миллионов лет назад океанические просторы были во власти не акул, а куда более грозных существ.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
&quot;Многие ученые спорят о причинах исчезновения дунклеостея. Некоторые из них предполагают, что этот гигант мог выжить и продолжает обитать в глубинах океана, оставаясь незамеченным до сих пор.&quot; ...... интересно и что или кого они там все эти годы ели? Этим &quot;ученым&quot; надо для напряжения мозгов напрягать и мышИцы.....
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16 час.
А Кудасов
Доказать, что всё это было именно так невозможно, как невозможно доказать, что было совсем не так. Как и то, кто больший врун.
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16 час.
Олег Шибайло
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