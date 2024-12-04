Около 360 миллионов лет назад океанические просторы были во власти не акул, а куда более грозных существ.
Ученые показали протоакулу, которую бы остерегался даже мегалодон
Комментарии
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Дмитрий Гурин
"Многие ученые спорят о причинах исчезновения дунклеостея. Некоторые из них предполагают, что этот гигант мог выжить и продолжает обитать в глубинах океана, оставаясь незамеченным до сих пор." ...... интересно и что или кого они там все эти годы ели? Этим "ученым" надо для напряжения мозгов напрягать и мышИцы.....
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16 час.
А Кудасов
Доказать, что всё это было именно так невозможно, как невозможно доказать, что было совсем не так. Как и то, кто больший врун.
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16 час.
Олег Шибайло
Брехня...
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11 час.
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