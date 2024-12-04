Ученые показали протоакулу, которую бы остерегался даже мегалодон

Дмитрий Гурин

"Многие ученые спорят о причинах исчезновения дунклеостея. Некоторые из них предполагают, что этот гигант мог выжить и продолжает обитать в глубинах океана, оставаясь незамеченным до сих пор." ...... интересно и что или кого они там все эти годы ели? Этим "ученым" надо для напряжения мозгов напрягать и мышИцы.....