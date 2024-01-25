Путин мобилизует Иран в поддержку России

Анатолий Рябенко

Российских политиков нужно носом тыкать в места где явная выгода и надёжная безопасность , а не там как они считают надо льстить и ошиваться перед западными "партнёрами", которые во веки веков только вредили и пакостили России. Поэтому Россия и обложена тысячами всяких санкций и только постоянно изворачивается от этих педикулёз укусов и продолжает поставлять всё и вся по бросовым ценам. При наличии громадных природных запасов в России по уровню жизни народ находится ниже стран мира среднего достатка.Противно, стыдно и отвратительно видеть такие выкрутасы российских политиков.