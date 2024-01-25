Политика как он...
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Политика как она есть

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Путин мобилизует Иран в поддержку России

Путин мобилизует Иран в поддержку России

В 1997 году Джо Байден, ещё будучи сенатором, рассказал о своём разговоре с российской делегацией.

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Замечательное приобретение . И можно уже подключать к практическим действиям в СВО
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14 час.
Анатолий Рябенко
Российских политиков нужно носом тыкать в места где явная выгода и надёжная безопасность , а не там как они считают надо льстить и ошиваться перед западными &quot;партнёрами&quot;, которые во веки веков только вредили и пакостили России. Поэтому Россия и обложена тысячами всяких санкций и только постоянно изворачивается от этих педикулёз укусов и продолжает поставлять всё и вся по бросовым ценам. При наличии громадных природных запасов в России по уровню жизни народ находится ниже стран мира среднего достатка.Противно, стыдно и отвратительно видеть такие выкрутасы российских политиков.
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13 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Да хоть в говно тыкайте &quot;российских политиков&quot;, всё непосильным трудом нажитое, включая ВНЖ и гражданства у них в западных странах и СШОпии, поэтому им хоть ссы в глаза, всё божья роса...
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12 час.

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