В 1997 году Джо Байден, ещё будучи сенатором, рассказал о своём разговоре с российской делегацией.
Путин мобилизует Иран в поддержку России
Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Замечательное приобретение . И можно уже подключать к практическим действиям в СВО
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14 час.
Анатолий Рябенко
Российских политиков нужно носом тыкать в места где явная выгода и надёжная безопасность , а не там как они считают надо льстить и ошиваться перед западными "партнёрами", которые во веки веков только вредили и пакостили России. Поэтому Россия и обложена тысячами всяких санкций и только постоянно изворачивается от этих педикулёз укусов и продолжает поставлять всё и вся по бросовым ценам. При наличии громадных природных запасов в России по уровню жизни народ находится ниже стран мира среднего достатка.Противно, стыдно и отвратительно видеть такие выкрутасы российских политиков.
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13 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Да хоть в говно тыкайте "российских политиков", всё непосильным трудом нажитое, включая ВНЖ и гражданства у них в западных странах и СШОпии, поэтому им хоть ссы в глаза, всё божья роса...
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12 час.
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