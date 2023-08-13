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Де Йонг о 19 добавленных минутах: «Позорище, «Хетафе» потратил впустую 20-30 минут. Судьи должны принимать другие решения»

Де Йонг о 19 добавленных минутах: «Позорище, «Хетафе» потратил впустую 20-30 минут. Судьи должны принимать другие решения»

К первому тайму арбитр Сесар Сото Градо добавил 10 минут, ко второму – девять. «Это позорище, что Ла Лига приняла такое решение.

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