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Газета.ру

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В Калужской области с 1 сентября отменяют продажу бензина по схеме "чет-нечет"

В Калужской области с 1 сентября отменяют продажу бензина по схеме "чет-нечет"

В Калужской области с 1 сентября отменяются ограничения на продажу бензина по схеме «чет-нечет». Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем канале в мессенджере «Макс».

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