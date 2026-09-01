Иран установил, откуда ВС США били из HIMARS по острову Кешм

В районах Бендер-Аббаса, Сирика и на острове Кешм у южного побережья Ирана слышны звуки взрывов. Как сообщает государственный телеканал IRIB, по объектам на острове Кешм было выпущено до 11 вражеских ракет.
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