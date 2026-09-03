‼️🇺🇦🔥Идёт атака на Киев: объекты врага пылают в Борисполе и Триполье ▪️В результате атаки в Бориспольском районе пожар, повредил складские и административное помещения, а также другие объекты.
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