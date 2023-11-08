В Новосибирске Lada Priora влетела в поворачивающий тягач

Серьёзное ДТП произошло вечером 7 ноября на пересечении Петухова и Бородина.В Кировском районе Новосибирска около 23 часов во вторник, 7 ноября, произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие на перекрёстке Петухова и Бородина.