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В Новосибирске Lada Priora влетела в поворачивающий тягач

В Новосибирске Lada Priora влетела в поворачивающий тягач

Серьёзное ДТП произошло вечером 7 ноября на пересечении Петухова и Бородина.В Кировском районе Новосибирска около 23 часов во вторник, 7 ноября, произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие на перекрёстке Петухова и Бородина.

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