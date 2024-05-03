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Потеря Часова Яра — это лишь вопрос, заявили в ГУР Украины

Потеря Часова Яра — это лишь вопрос, заявили в ГУР Украины

КИЕВ (ИА Реалист). Находящийся на господствующих высотах опорный пункт украинской обороны во временно оккупированном городе Часов Яр остается «предметом беспокойства» для так называемой Украины, ведь его потеря открывает российским войскам путь к последним крупным городам ДНР, отметил представитель Главного управления разведки Минобороны киевского режима Вадим Скибицкий.

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