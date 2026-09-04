В Кремле не назвали дату визита Уиткоффа и Кушнера в Россию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал анонсировать визит спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию.
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