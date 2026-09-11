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Царьград

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Путин пригласил Ас-Сиси в Москву на саммит Россия — Африка в октябре

Путин пригласил Ас-Сиси в Москву на саммит Россия — Африка в октябре

Объём товарооборота между Россией и Египтом превысил $10 млрд. Президент Египта Ас-Сиси отметил сотрудничество в строительстве АЭС «Эль-Дабаа».

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