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Результаты «Ночного забега», прошедшего 3 августа в Москве. Ринас Ахмадеев и Алла Сидорова – в победителях. Среди призеров – Неделин и Седова

Результаты «Ночного забега», прошедшего 3 августа в Москве. Ринас Ахмадеев и Алла Сидорова – в победителях. Среди призеров – Неделин и Седова

3 августа в Москве прошел «Ночной забег» от организаторов «Беговое сообщество». Участники соревновались на дистанции 10 км.

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