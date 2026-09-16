Источник: Ф1 заключила контракт с культовым брендом

NikeСпортивный бред Nike заключил крупный контракт с Формулой 1, сообщает GPBlog. По информации источника, Nike будет поставлять всю экипировку сотрудникам FOM, работающим на этапах чемпионата.
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