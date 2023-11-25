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Сакамото, Левито, Хендрикс, Йошида, Сумийоши и Пинзарроне отобрались в финал Гран-при

В финал серии вышли Каори Сакамото (Япония), Изабо Левито (США), Луна Хендрикс (Бельгия), Хана Йошида (Япония), Рион Сумийоши (Япония), Нина Пинзарроне (Бельгия).

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