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На дорогах Подмосковья начали фиксировать использование телефона за рулём

В Подмосковье начали массово внедрять системы фотовидеофиксации использования телефонов за рулём. Власти региона отмечают, что эта мера направлена на профилактику ДТП, так как разговоры по телефону за рулём значительно увеличивают риск аварий.

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