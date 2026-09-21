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Zero Hedge

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Trump Pushes Zelensky To Halt Russia Refinery Attacks Amid High Diesel 

Trump Pushes Zelensky To Halt Russia Refinery Attacks Amid High Diesel 

Trump Pushes Zelensky To Halt Russia Refinery Attacks Amid High Diesel  President Trump continues to seek to pressure Ukraine's Zelensky to halt long-range drone strikes on Russia's refineries, in a bid to calm rising diesel prices especially while the parallel Strait of Hormuz crisis persists.

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