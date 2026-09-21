Trump Pushes Zelensky To Halt Russia Refinery Attacks Amid High Diesel President Trump continues to seek to pressure Ukraine's Zelensky to halt long-range drone strikes on Russia's refineries, in a bid to calm rising diesel prices especially while the parallel Strait of Hormuz crisis persists.
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