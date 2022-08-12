Три пункта пропуска в Приморье на границе с Китаем построят к 2024-2025 годам

Три пункта пропуска в Приморье на границе с Китаем построят к 2024-2025 годам

Современные пункты пропуска построят в Приморском крае в 2024-2025 годах, сейчас же максимально удобными стараются сделать существующие.

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