Стремление президента Украины Владимира Зеленского монополизировать право на мирные планы по урегулированию кризиса при поддержке западных стран несет вред и представляет собой способ затянуть кровопролитие.
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