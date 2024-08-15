Патрушев: США создали все предпосылки для потери Украиной части территорий

Американцы превратили Украину в антироссийский проект. Ради интересов США она поступилась суверенитетом и лишилась некоторых территорий, заявил в интервью «Известиям» помощник президента России Николай Патрушев.
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