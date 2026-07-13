В Свердловской области осудили на 15 лет за убийство женщины из-за ссоры

Свердловский областной суд вынес приговор в отношении жителя города Нижняя Тура 1992 года рождения. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство из хулиганских побуждений) и частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений).
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