Жители Гренландии выступили за присоединение к США

Более половины гренландцев высказались за присоединение острова к США Большинство участников опроса в Гренландии высказались за присоединение к США, сообщает The Hill со ссылкой на исследование Patriot Polling.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии