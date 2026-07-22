Захарова ответила на резкое заявление Каллас о России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление Верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас об угрозе Москвы для стран Европы, сравнила подобные высказывания с проявлением фобии.
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