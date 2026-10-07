Дональд Трамп анонсировал "загадочный" телефонный разговор с Владимиром Путиным

Президент США пообещал беседу "очень скоро" Глава Белого дома сообщил журналистам на территории резиденции, что у него запланирован телефонный разговор с российским лидером — на уточняющий вопрос о сроках Трамп ответил, что беседа состоится "очень скоро", сообщает РИА Новости.