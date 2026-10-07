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Дональд Трамп анонсировал "загадочный" телефонный разговор с Владимиром Путиным

Дональд Трамп анонсировал "загадочный" телефонный разговор с Владимиром Путиным

Президент США пообещал беседу "очень скоро" Глава Белого дома сообщил журналистам на территории резиденции, что у него запланирован телефонный разговор с российским лидером — на уточняющий вопрос о сроках Трамп ответил, что беседа состоится "очень скоро", сообщает РИА Новости.

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