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Лео и Тиг едут на ВЭФ: на стенде Минприроды России пройдут показы мультсериала

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации примет участие в Восточном экономическом форуме 2024, открыв там свой павильон и пригласив туда персонажей популярного анимационного сериала «Лео и Тиг» от студии «Паровоз».

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