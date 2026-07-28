Российские сети АЗС начали ослаблять ограничения на продажу бензина

Крупные российские сети АЗС начали смягчать введенные ранее лимиты на отпуск топлива. На части заправок ограничения уже полностью отменены, на других был увеличен максимальный объем продажи бензина, однако в ряде регионов они пока сохраняются.
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