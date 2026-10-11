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Макс Ферстаппен покорил рубеж, до которого добрались лишь четыре гонщика Ф1

Макс Ферстаппен покорил рубеж, до которого добрались лишь четыре гонщика Ф1Getty Images / Red Bull Content PoolГонщик Red Bull Racing Макс Ферстаппен завоевал 50-й поул в карьере и стал пятым гонщиком в истории чемпионата мира Формулы 1, которому покорилась эта отметка.

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