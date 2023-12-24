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Великолепные дворцы Удайпура. Индия

Великолепные дворцы Удайпура. Индия

Удайпур в районе автовокзала ничем не отличался от других уже известных городов. Там с попутчиками по автобусному рейсу взяли на четверых мото-карету с международным названием тук-тук и направились к островам озера Пичола.

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