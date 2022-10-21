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Цены растут. Счетная палата спрогнозировала «безрыбье» на столе россиян?

Счетная палата не поддержала законопроект, разработанный Росрыболовством и Минсельхозом. Регуляторы в очередной раз меняют правила игры в рыбной отрасли, в результате чего стоимость рыбной продукции на российских прилавках может вырасти ещё сильнее.

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