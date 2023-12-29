Из ДНР в принудительном порядке вывезли несколько тысяч человек, включая несовершеннолетних.По распоряжению киевских властей из части ДНР, контролируемой Вооружёнными силами Украины, насильно эвакуировали около 100 тысяч человек, включая несовершеннолетних и маломобильных граждан.