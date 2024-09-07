Народный банк Китая в августе снова воздерживался от покупки золота

Август стал четвертым месяцем приостановки закупок золота Центральным банком Китая. Согласно официальным данным, опубликованным в субботу, 7 сентября, с которым ознакомилось агентство Reuters, китайский регулятор в августе четвертый месяц подряд воздерживался от покупки золота для пополнения своих резервов.