Народный банк Китая в августе снова воздерживался от покупки золота

Август стал четвертым месяцем приостановки закупок золота Центральным банком Китая. Согласно официальным данным, опубликованным в субботу, 7 сентября, с которым ознакомилось агентство Reuters, китайский регулятор в августе четвертый месяц подряд воздерживался от покупки золота для пополнения своих резервов.
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