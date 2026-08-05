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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ЦСКА предлагает 3 млн долларов и ди Лусиано за Мартирену. «Расинг Авельянеда» требует 4,2 млн долларов (Герман Гарсия Грова)

Стали известны детали предложения ЦСКА по  Гастону Мартирене . Ранее сообщалось , что московский клуб ведет переговоры с « Расинг Авельянеда » о трансфере 26-летнего правого защитника.

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