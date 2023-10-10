Израиль намерен осуществить полноценный геноцид «человекоподобных животных»

Алексей Тан

Сионисты намерены осуществить полноценный геноцид «человекоподобных животных»==============... Почему то это фото ... сразу над поминает... ДРЕЗДЕН!... Город история, город МУЗЕЙ.. ЭТНИЧЕСКИХ жителей (немцев) Германии, был полностью уничтожен с воздуха... из за ЗЛОБЫ и НЕНАВИСТИ к народу, который не смог принести победы для СИОНИСТОВ (евреев)...а мало того... он ещё устроил покушение на их "лидера"...Гитлера! а такое не прощается, Рейхстаг и сионистов,защищали Французы а немецкие ДЕТИ, превратились в пушечное мясо.... гитлер юнге.