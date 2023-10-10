Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

146 801 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Николаевич
    Л Ю Д И ...! Смотрит ли кто-нибудь сейчас (0:25, 11.10.23) махрово-симистску передачу по российскому каналу 1 гр-на С...Лидер израильской...
  • tsan tsan
    А вы хотите, чтобы прислали умного, опытного врага ?Опять Лена Бербок...
  • Владимир Дегтярев
    Это Вайсман вылез на костях актрисы Голубь! Втёрся жид в доверие одинокой женщины!!!!"В его сердце лиш...

Израиль намерен осуществить полноценный геноцид «человекоподобных животных»

Израиль намерен осуществить полноценный геноцид «человекоподобных животных»

Израильский министр обороны Йоав Галант заявил: "Я отдал приказ о полной блокаде Газы. Там не будет никакого электричества.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Тан
Сионисты намерены осуществить полноценный геноцид «человекоподобных животных»==============... Почему то это фото ... сразу над поминает... ДРЕЗДЕН!... Город история, город МУЗЕЙ.. ЭТНИЧЕСКИХ жителей (немцев) Германии, был полностью уничтожен с воздуха... из за ЗЛОБЫ и НЕНАВИСТИ к народу, который не смог принести победы для СИОНИСТОВ (евреев)...а мало того... он ещё устроил покушение на их &quot;лидера&quot;...Гитлера! а такое не прощается, Рейхстаг и сионистов,защищали Французы а немецкие ДЕТИ, превратились в пушечное мясо.... гитлер юнге.
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх