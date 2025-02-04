В Одессе мужчина два дня просидел в закрытой машине, чтобы избежать доставки в военкомат

Полиция остановила автомобиль за нарушение правил, а водитель оказался в розыске как уклонист.В украинской Одессе двое суток продолжалось противостояние между мужчиной и представителями правоохранительных органов.
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