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Царьград

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В Одессе мужчина два дня просидел в закрытой машине, чтобы избежать доставки в военкомат

В Одессе мужчина два дня просидел в закрытой машине, чтобы избежать доставки в военкомат

Полиция остановила автомобиль за нарушение правил, а водитель оказался в розыске как уклонист.В украинской Одессе двое суток продолжалось противостояние между мужчиной и представителями правоохранительных органов.

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