Володин: укрепление РФ в будущем зависит от молодежи и ее активной позиции

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин в поздравлении с Днем молодежи заявил, что будущее укрепление Российской Федерации зависит от молодежи, которая должна иметь активную гражданскую позицию и стремится к саморазвитию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии