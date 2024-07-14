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Царьград

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В Минобороны Белоруссии заявили об отводе войск на границе с Украиной

В Минобороны Белоруссии заявили об отводе войск на границе с Украиной

Белорусских военных отведут от украинской границы в места постоянной дислокации.Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил отвести войска с Южного операционного направления в места постоянной дислокации.

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