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Царьград

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WSJ: Команда Трампа отвергла членство Украины в НАТО

WSJ: Команда Трампа отвергла членство Украины в НАТО

Команда Дональда Трампа на переговорах с Андреем Ермаком выступила против членства Украины в НАТО. Кит Келлог поддержал усилия Джо Байдена по поставкам оружия на Украину для усиления позиций Трампа в переговорах с Россией.

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