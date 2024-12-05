WSJ: Команда Трампа отвергла членство Украины в НАТО

Команда Дональда Трампа на переговорах с Андреем Ермаком выступила против членства Украины в НАТО. Кит Келлог поддержал усилия Джо Байдена по поставкам оружия на Украину для усиления позиций Трампа в переговорах с Россией.
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