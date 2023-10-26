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В России рекордно выросли продажи противозачаточных таблеток

В России рекордно выросли продажи противозачаточных таблеток

Продажи этих препаратов за первые девять месяцев года составили около 1,5 млрд рублей. С чем связана подобная динамика, грозит ли дефицит в связи с выросшим спросом, выросли ли цены на эти таблетки?Общие продажи пероральных контрацептивов — это гормональные таблетки, которые назначаются врачом для длительного ежедневного приема, — по данным аналитического агентства DSM Group, поставили рекорд как минимум за последние шесть лет.

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