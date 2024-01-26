Били или нет: прокуратура и СК проверяют версию полиции с пострадавшим участником СВО на Кубани

Били или нет: прокуратура и СК проверяют версию полиции с пострадавшим участником СВО на КубаниВ следственном отделе по Северскому району СКР зарегистрировано сообщение местного жителя о причинении ему телесных повреждений сотрудниками полиции.
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