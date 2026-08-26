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Регионы России

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Минобороны упростило онлайн-доступ к Центральному архиву

Минобороны упростило онлайн-доступ к Центральному архиву

Министерство обороны Российской Федерации совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций запустило новый специализированный сервис для упрощения подачи заявлений в Центральный архив Минобороны.

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