Минобороны упростило онлайн-доступ к Центральному архиву

Министерство обороны Российской Федерации совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций запустило новый специализированный сервис для упрощения подачи заявлений в Центральный архив Минобороны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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