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62ИНФО | Новости Рязани

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Губернатор поблагодарил всех трудящихся на благо Рязанской области

Губернатор поблагодарил всех трудящихся на благо Рязанской области

Губернатор Павел Малков в своем ТГ-канале опубликовал поздравление с Днем весны и труда. Он отметил, что первые дни мая дают возможность хорошо отдохнуть и провести время в кругу родных и друзей, чтобы затем взяться за работу с новыми силами.

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