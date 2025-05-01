Губернатор поблагодарил всех трудящихся на благо Рязанской области

Губернатор Павел Малков в своем ТГ-канале опубликовал поздравление с Днем весны и труда. Он отметил, что первые дни мая дают возможность хорошо отдохнуть и провести время в кругу родных и друзей, чтобы затем взяться за работу с новыми силами.