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Синнер о праздновании титулов: «Когда у нас удачная неделя, мы всегда едим по гамбургеру»

Синнер о праздновании титулов: «Когда у нас удачная неделя, мы всегда едим по гамбургеру»

– У меня так сложилось: когда у нас удачная неделя, мы всегда едим по гамбургеру. – Где лучшие бургеры? – Если честно, в Австралии был очень вкусный.

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