Банк ВТБ прогнозирует прибыль в 430 млрд рублей в 2025 году

Банк ВТБ нацелился на получение чистой прибыли в размере 430 миллиардов рублей в 2025 году. Об этом заявил первый зампред правления Дмитрий Пьянов, подчеркнув высокий уровень рентабельности капитала, который, по прогнозам, составит около 15%.