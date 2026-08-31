МВД Бурятии: ДТП на трассе унесло жизни двух человек 31 августа

В Прибайкальском районе Бурятии, на 181-м километре трассы Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян, произошло столкновение мотоцикла и микрогрузовика.
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