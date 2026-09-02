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Царьград

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Каролина Мухова разгромила Кэти Боултер на US Open за 58 минут

Каролина Мухова разгромила Кэти Боултер на US Open за 58 минут

Чешская теннисистка Каролина Мухова, седьмая ракетка мира, победила Кэти Боултер со счетом 6:1, 6:0 на US Open, пройдя в третий раунд турнира в Нью-Йорке.

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