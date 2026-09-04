ФАС возбудила 50 дел в отношении участников топливного рынка России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России инициировала 50 дел в отношении участников топливного рынка, включая нефтяные компании и независимых поставщиков, по признакам нарушений антимонопольного законодательства.
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